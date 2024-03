„Einer der Köpfe unserer Mannschaft“: Eggestein verlängert in Freiburg

Maximilian Eggestein verlängert beim SC Freiburg. Das gibt der Bundesliga-Klub offiziell bekannt. Zur genauen Vertragslänge machen die Breisgauer wie gewohnt keine Angaben. Das alte Arbeitspapier des 27-Jährigen lief dem Vernehmen nach noch bis 2025.

„Ich bin jetzt seit fast drei Jahren hier und es fühlt sich eigentlich länger an – das zeigt, dass ich hier beim Sport-Club am richtigen Platz bin. Mit dem Pokalfinale und den Erlebnissen in Europa wurden meine Erwartungen sogar übertroffen Wir sind auf einem sehr guten Weg und ich freue mich auf die weitere Zeit in Freiburg“, schwärmt Eggestein.

Sportdirektor Klemens Hartenbach erklärt: „Bei Maxi ist vieles von dem eingetreten, was wir uns bei seiner Verpflichtung versprochen haben. Sowohl sportlich als auch menschlich passt er hervorragend zum SC und hat wesentlich zur guten Entwicklung in den vergangenen Jahren beigetragen. Maxi ist einer der Köpfe unserer Mannschaft, daher freuen wir uns sehr über die Vertragsverlängerung.“

Eggestein ist seit 2021 für den SCF am Ball. Fünf Millionen Euro überwiesen die Freiburger damals an den SV Werder Bremen. Mittlerweile ist er im Mittelfeld gesetzt und zudem Vize-Kapitän der Mannschaft.