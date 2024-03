M’gladbach: Sander-Transfer bestätigt

Borussia Mönchenglabdach wird den Transfer von Philipp Sander in Kürze offiziell eintüten. Den bevorstehenden Deal hat Holstein Kiel gegenüber den ‚Kieler Nachrichten‘ bestätigt: „Philipp Sander hat die KSV Holstein am vergangenen Freitag über seinen Wechselwunsch zum Sommer informiert. Noch am selben Tag hat uns Borussia Mönchengladbach mitgeteilt, dass der Verein Sander verpflichten möchte.“

Sanders Wechsel geht ablösefrei über die Bühne, da der Vertrag des 26-jährigen Mittelfeldspielers am Saisonende ausläuft. Für die Störche spielt der athletische und spielstarke Rechtsfuß seit der U19, trägt mittlerweile die Kapitänsbinde.