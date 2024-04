Werner kommentiert Alvero-Zukunft

Die Zukunft von Mittelfeldspieler Skelly Alvero über den Sommer hinaus bleibt vorerst offen. „Man muss natürlich immer beides zusammenbringen, also das, was jemand sportlich zeigt und die finanziellen Dinge“, so Werder-Coach Ole Werner laut der ‚DeichStube‘, „und das kann ich noch nicht abschließend beurteilen.“

Im Januar kam Alvero leihweise von Olympique Lyon an die Weser inklusive einer Kaufoption über kolportierte fünf Millionen Euro. Bisher sammelte er sechs Spiele und einen Treffer. Aktuell fällt der 2,02 Meter lange Rechtsfuß mit einer Verletzung aus, die er sich beim Fußballtennis zugezogen hatte. „Bisher hat Skelly einen guten Eindruck hinterlassen“, lobt Werner, „sowohl menschlich als auch sportlich. Das ist ein interessanter Junge, der sich bei uns gut eingebracht und eingefügt hat.“