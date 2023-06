PSG: Trennung von Galtier besiegelt

Christophe Galtier und Paris St. Germain werden im Sommer getrennte Wege gehen. Nach Informationen der ‚L’Equipe‘ wird der 56-jährige Übungsleiter PSG verlassen. Die Entscheidung soll durch die Anwesenheit des Emirs von Katar und Besitzer des Klubs, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, höchstpersönlich besiegelt worden sein.

Galtier hatte erst vergangenen Sommer das Zepter bei Paris übernommen. Eine ernüchternde Saison, in der lediglich die französische Meisterschaft heraussprang, gibt den Ausschlag, dass der Übungsleiter frühzeitig von seinen Aufgaben entbunden wird. Besonders das vorzeitige Ausscheiden in der Champions League gegen den FC Bayern München (0:1, 0:2) soll der Grund dafür sein, dass Galtier nicht in das zweite Jahr seines Kontrakts gehen wird. Dem Vernehmen nach gelten José Mourinho (AS Rom) und Thiago Motto (FC Bologna) als mögliche Nachfolger.

