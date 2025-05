Ablösefrei: FCN vor nächstem Transfer?

Der 1. FC Nürnberg will weiter aufrüsten und könnte vor der Verpflichtung des nächsten Jungspunds stehen. Die ‚Ostthüringer Zeitung‘ berichtet, dass der Club stark an Khalid Abu El Haija von Carl Zeiss Jena interessiert ist. Da der Vertrag des 19-Jährigen ausläuft, würde er ablösefrei zum Zweitligisten wechseln.

Dennoch wird dem Bericht zufolge eine Ausbildungsentschädigung fällig, da der Innenverteidiger seit zehn Jahren bei Jena spielt. In dieser Spielzeit kommt El Haija trotz zwischenzeitlichem Syndesmoseriss auf 20 Spiele in der Regionalliga und ist eine feste Größe beim Carl Zeiss. Im Sommer will der Youngster aber den nächsten Schritt gehen – und der lautet womöglich FCN.