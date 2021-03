PSG: Verratti & Pereira fraglich für Bayern

Paris St. Germain bangt um den Einsatz seiner Mittelfeldspieler Marco Verratti (28) und Danilo Pereira (29) im Viertelfinal-Hinspiel gegen Bayern München (7. April). Während Erstgenannter noch an einer leichten Oberschenkelverletzung laboriert, musste der Portugiese im Länderspiel gegen Luxemburg (3:1) aufgrund von Wadenproblemen ausgewechselt werden.

Ob das Sechser-Duo in der kommenden Woche gegen den Triplesieger eingesetzt werden kann, steht in den Sternen und dürfte sich erst in den nächsten Tagen herausstellen. Auf der Gegenseite hat Bayern mit Torjäger Robert Lewandowski (32) einen äußerst schwerwiegenden Ausfall zu beklagen.