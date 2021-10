Fürth bindet verletzten Kehr

Greuther Fürth und Robin Kehr blicken auf eine gemeinsame Zukunft. Wie die Kleeblätter offiziell vermelden, unterschreibt der Stürmer einen neues, bis 2023 datiertes Arbeitspapier. Der Klub kann dieses per Option im Anschluss um ein weiteres Jahr ausdehnen.

In schwierigen Zeiten stellt sich der Bundesligist hinter den 21-Jährigen, der aktuell für Fürths zweite Mannschaft in der Regionalliga spielt: Der Linksfuß zog sich am Samstag eine schwere Knieverletzung gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern (0:3) zu und fällt für lange Zeit aus.