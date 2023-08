Juve einig mit Berardi

Juventus Turin ist bei der Suche nach Verstärkung für die offensiven Außenbahnen offenbar bei Ligakonkurrent US Sassuolo fündig geworden. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben sich die Bianconeri mit Domenico Berardi (29) auf einen Vierjahresvertrag verständigt. Eine Einigung zwischen den Klubs stehe allerdings noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Raum steht eine Ablöse zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Juve strebe ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufverpflichtung an, um den potenziellen Transfer über mehrere Spielzeiten abschreiben zu können. Ebenjenes Finanzierungsmodell vereinbarte die Alte Dame mit Sasssuolo bereits beim Transfer von Mittelfeldspieler Manuel Locatelli (25), der 2021 zunächst für zwei Jahre ausgeliehen und im Anschluss daran in diesem Sommer festverpflichtet wurde.

Lese-Tipp

Zakaria wechselt nach Monaco

Auch die Möglichkeit eines Tauschdeals wird derzeit laut der italienischen Zeitung verhandelt. So könnte Flügelspieler Samuel Iling Junior (19) im Gegenzug zu Sassuolo wechseln, allerdings wolle Juve den Engländer nur mit Rückkaufoption abgeben. Angesichts finanzieller Probleme arbeitet der italienische Traditionsklub an kreativen Lösungen, um den Berardi-Transfer möglichst bald über die Bühne zu bringen. Für Berardi wäre es die zweite Station in Turin: Bereits zwischen 2013 und 2015 trug der 25-fache Nationalspieler das schwarz-weiße Trikot.