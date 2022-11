Simeone äußert sich zu möglichem Rücktritt

Diego Simeone hat zu seinem möglichen Rücktritt bei Atlético Madrid Stellung bezogen. „Wenn man sich so lange mit etwas identifiziert, dann liegt das daran, dass man eine Leidenschaft dafür hat. Andernfalls würde man es nicht machen“, stellte der Argentinier im Gespräch mit ‚DIRECTV‘ klar, „ich trete an dem Tag zurück, wenn das nicht mehr da sein sollte. Dann trete ich zur Seite, weil ich nicht weiß, wie man die Hälfte geben soll. Es ist alles – oder nichts.“

Seit 2011 betreut Simeone die Rojiblancos und wurde unter anderem zweimal spanischer Meister. In der laufenden Saison steckt Atléti in einer kleinen Krise. In der Champions League schieden die Madrider als Gruppenletzter aus, in La Liga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona bei einem Spiel weniger elf Punkte. Simeones Entlassung ist bei Atléticos Klubverantwortlichen trotz der aktuellen Durststrecke kein Thema.