Bericht: Simeone-Entlassung bei Atlético kein Thema

Es ist die bislang wohl schwerste Zeit, die Diego Simeone als Trainer von Atlético Madrid durchmachen muss. In der Champions League sind die Rojiblancos als Gruppenletzter ausgeschieden, in der Liga steht man bereits neun Punkte hinter dem Lokalrivalen Real Madrid und verlor jüngst mit 2:3 beim FC Cádiz.

Der Klub, den Simeone seit seiner Amtsübernahme 2011 prägend zu dem formte, was er heute ist, steckt in der Krise. Sollten die Colchoneros am morgigen Sonntag dann auch noch gegen Espanyol Barcelona (14 Uhr) verlieren, werden die Alarmglocken im rot-weißen Teil der spanischen Hauptstadt sicherlich noch lauter schrillen.

Entlassung kein Thema

Sorgen um seinen Trainerstuhl muss sich Simeone aber offenbar nicht machen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, ist eine Entlassung des 52-jährigen Argentiniers kein Thema. Es gebe kein Szenario, das dazu führen wird, dass Simeone vor die Tür gesetzt wird.

Sollte sich der Coach dazu entscheiden, freiwillig seinen Posten zu räumen, wäre die Atlético-Führung natürlich machtlos. Dass Simeone diesen Schritt in Betracht zieht, scheint derzeit aber unwahrscheinlich. Zumindest sagte der Argentinier in der vergangenen Woche noch: „Ich bin hartnäckig, sehr hartnäckig und ich werde weiter alles dafür tun, mit diesem Verein die Champions League zu holen und damit etwas zu gewinnen, das uns noch fehlt.“

Auf der heutigen Spieltagspressekonferenz legte er nach: „Wir sind eine Familie und es ist Zeit, dass wir zusammenstehen.“