Zwei Wunschziele: Wolfsburg & Weghorst arbeiten an Winterwechsel

Die Wege von Wout Weghorst und dem VfL Wolfsburg könnten sich schon im Januar trennen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, arbeiten die Verantwortlichen sowohl auf Spieler- als auch auf Vereinsseite an einem Wechsel im anstehenden Transferfenster.

Die englische sowie italienische Liga seien die Wunschziele des 29-jährigen Niederländers. Konkrete Interessenten nennt die ‚Sport Bild‘ in ihrem Bericht nicht, bringt aber eine Ablöse von über 20 Millionen Euro ins Spiel.

Weghorsts Vertrag läuft 2023 aus, eine Verlängerung sei kein Thema. Dass Wolfsburg-Sportchef Jörg Schmadtke sich schon im Winter vom Stürmer trennen und nicht noch bis zum Sommer warten will, liege an internen Reibereien mit Weghorst. Der 29-Jährige ecke mit seiner Art an und sei selbst zunehmend frustriert.

Wolfsburger Niederlagenserie

Darüber zu diskutieren, ob dies ein Resultat der aktuellen Krise des VfL ist oder ein Grund für selbige, wäre rein spekulativ. Klar ist jedoch, dass es in Wolfsburg sportlich aktuelle unrund läuft.

Der Trainerwechsel hin zu Florian Kohfeldt ließ den gewünschten Effekt vermissen. Wettbewerbsübergreifend sind die Wölfe seit sechs Spielen ohne Sieg – und bald wohl ohne ihren besten Torjäger (sechs Tore).