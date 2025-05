BVB: Beier hofft auf Klub-WM

Maximilian Beier wird in der Bundesliga diese Saison nicht mehr für Borussia Dortmund auflaufen, dafür hofft der Angreifer auf eine Rückkehr zur Klub-WM im Juni. Bei ‚19:09 – der schwarzgelbe Talk‘ der ‚Ruhr Nachrichten‘ sagte der 22-Jährige, der seit rund einem Monat aufgrund einer Sprunggelenksverletzung ausfällt: „Ich absolviere derzeit meine Reha. Das Kiel-Spiel werde ich gemeinsam mit Pascal Groß von der Tribüne aus verfolgen. Ich gehe davon aus, dass ich beim Trainingsstart am 2. Juni wieder voll dabei bin.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit würden Beier zwölf Tage bis zum offiziellen Start des Turniers in den USA am 14. Juni bleiben. Bei der Klub-WM trifft der BVB in Gruppe F auf den brasilianischen Klub Fluminense, den Mamelodi Sundowns aus Südafrika und den koreanischen Vertreter Ulsan FC. „Das wird für mich eine komplett neue Erfahrung, ich war noch nie in Amerika“, freut sich der DFB-Profi, „manche Spieler sagen, dass sie lieber Urlaub hätten – aber ich bin jung und kann spielen.“