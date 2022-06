Werder: Füllkrug will bleiben

Werder Bremens Wünsche nach einer Fortsetzung der Zusammenarbeit treffen bei Niclas Füllkrug auf Gegenliebe. „Ich möchte bei Werder bleiben“, stellt der Angreifer im ‚kicker‘ klar. Auch eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags kann sich Füllkrug vorstellen: „Man wird sehen, was in der Vorbereitung noch an Gesprächen geführt wird. Aber mir geht es gut hier. Ich möchte meine Rolle in der Mannschaft eher weiter stärken, als dass ich mich woanders sehe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Spielzeit war Füllkrug mit 19 Treffern und acht Assists einer der Garanten für den gelungenen Wiederaufstieg der Grün-Weißen. Am gestrigen Sonntag kündigte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz Gespräche mit dem 29-Jährigen an: „Aktuell haben wir noch nicht gesprochen, aber wir werden die Gespräche aufnehmen. Es ist kein Geheimnis, dass Niclas sowohl sportlich als auch menschlich für uns ein sehr wichtiger Spieler ist.“