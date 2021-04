Schalke schaut auf Darmstadt-Duo

Bei Schalke 04 schaut man sich hinsichtlich neuer Spieler für die zweite Liga auch beim alten Arbeitgeber von Cheftrainer Dimitrios Grammozis um. Laut der ‚Bild‘ haben die Königsblauen zwei Profis von Darmstadt 98 genauer im Blick: Sechser Victor Palsson (29) und Torjäger Serdar Dursun (29).

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu Palsson, dessen Vertrag noch bis 2022 gültig ist, gab es demnach bereits ersten Kontakt. Dursun wäre im Gegensatz zum Isländer ablösefrei zu haben, der Vertrag des Angreifers, der diese Saison mit 18 Treffern und acht Assists in 29 Pflichtspielen in blendender Form ist, läuft zum Saisonende aus. Dursun, der gemeinsam mit zwei anderen Stürmern zuletzt mit S04 in Verbindung gebracht wurde, steht allerdings auch bei Fortuna Düsseldorf auf der Liste potenzieller Neuzugänge.