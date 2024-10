FC Bayern: Entwarnung bei Kane

Den FC Bayern erreicht eine frohe Kunde. Wie der Bundesligist mitteilt, haben Untersuchungen der Ärzte der englischen Nationalmannschaft ergeben, dass sich Mittelstürmer Harry Kane keine strukturelle Verletzung zugezogen hat. Demnach dürfte der 31-Jährige zeitnah wieder auf dem Platz stehen.

Kane bleibt nun bei den Three Lions und könnte sogar in den Nations League-Partien gegen Griechenland (Donnerstag, 20:45 Uhr) und Finnland (Sonntag, 18 Uhr) zum Einsatz kommen. Der Top-Torjäger musste beim gestrigen 3:3-Unentschieden der Münchner gegen Eintracht Frankfurt in der 72. Minute angeschlagen ausgewechselt werden, kommt aber mit einem blauen Auge davon.