Milan abgelehnt: Sarri wartet auf „das richtige Angebot“

Der derzeit vereinslose Maurizio Sarri hat sich zu Angeboten verschiedener Klubs geäußert. Angesprochen auf ein Angebot des AC Mailand antwortete der 66-Jährige gegenüber dem ‚Corriere della Sera‘: „Generell kann ich sagen, dass ich Angebote erhalten habe, die so strukturiert waren, dass sie mich nicht in Versuchung führten.“ Im März 2024 gab Sarri seinen Rücktritt bei Lazio Rom bekannt, da er zu der Zeit schwere familiäre Verluste erlitten hatte und mit persönlichen Problemen kämpfte.

Unter der Anzeige geht's weiter

„In dieser Zeit habe ich mehr als ein Angebot erhalten, und zwar aus verschiedenen Kontinenten. Zum Beispiel kam ein sehr lukratives Angebot aus Arabien; keiner dieser Anrufe hat mich jedoch dazu gebracht, wieder einzusteigen“, so Sarri. Doch ein Karriereende hat Coach noch nicht geplant, er sucht noch immer nach dem richtigen Angebot: „Um meine Begeisterung wiederzuerlangen, brauche ich ein großartiges Projekt. In den letzten zehn Jahren habe ich in wichtigen Teams gearbeitet, jetzt hoffe ich, das richtige Angebot zu erhalten, um diesen Funken wieder zu entfachen.“