Neuzugänge liefern: Leverkusen erwischt Auftakt nach Maß

Bayer Leverkusen hat am ersten Spieltag der Bundesliga-Saison ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Im Topspiel gegen RB Leipzig setzten sich die Rheinländer mit 3:2 durch. Nach Toren durch Jeremie Frimpong (24.), Jonathan Tah (35.) und Florian Wirtz (64.) waren es am Ende die Hausherren, die den idealen Start in die neue Spielzeit erwischten.

Durchaus spannend war zu beobachten, wie die Neuzugänge in die Mannschaft integriert wurden. Vor allem Victor Boniface (22) wusste im Sturmzentrum zu überzeugen. Mit seiner Wucht und seiner enormen Physis liefert er dem Leverkusener Spiel einen Fixpunkt, der in den vergangenen Spielzeiten noch fehlte. Zudem lieferte der Nigerianer den Assist zum ersten Tor.

Routiniers fügen sich gut ein

Auch Granit Xhaka (30) gab als Denker und Lenker im Mittelfeld einen ordentlichen Einstand und diktierte mit seiner Erfahrung das Tempo der Bayer-Angriffe. Auf der linken Schiene zeigte Alejandro Grimaldo (27) keine Anpassungsprobleme. Der Spanier hatte defensiv wie offensiv positive Momente und präsentierte sich giftig in Zweikämpfen.

Bei Jonas Hofmann (31) gab es ebenfalls nichts zu bemängeln. Zu Beginn der zweiten Hälfte hätte der Ex-Gladbacher fast einen Assist durch einen perfekten Pass von außen zu Florian Wirtz (20) gesammelt. Der Youngster vergab die Topchance aber aus kürzester Distanz. Erst später kam Wirtz dann zu seinem Tor. Grundsätzlich sorgte Hofmann über seine rechte Seite immer wieder für Gefahr.

Das Zeug zum großen Coup?

Durch die starke Leistung gegen RB darf Leverkusen die nächsten Aufgaben definitiv mit breiter Brust angehen. In den vergangenen Jahren wurde Bayer von Experten immer mal wieder als Geheimfavorit gehandelt.

Nach der sehr starken Transferphase und dem Auftaktsieg gegen Leipzig sind die Erwartungen an Leverkusen auch in diesem Jahr wieder sehr hoch. Es bleibt abzuwarten, ob die Mannschaft von Xabi Alonso den Spitznamen Vizekusen vielleicht n diesem Jahr ablegen kann.