Newcastle an Cucurella dran

Um sich für die kommende Saison zu rüsten, möchte sich Newcastle United offenbar bei einem Ligakonkurrenten bedienen. Nach Informationen des ‚Mirror‘ sind die Magpies an einer Verpflichtung von Marc Cucurella interessiert. Chelsea-Trainer Mauricio Pochettino würde den Linksverteidiger wohl ziehen lassen, um seinen aufgeblähten Kader auszudünnen.

Cucurella war erst vergangenen Sommer für umgerechnet 65 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion an die Stamford Bridge gewechselt. Der 24-Jährige blickt auf eine enttäuschende erste Saison mit den Blues zurück: Als Tabellenzwölfter wird man im Gegensatz zu Newcastle (Tabellenvierter) in der kommenden Saison nicht am europäischen Wettbewerb teilnehmen. Vertraglich ist der Spanier noch bis 2028 an Chelsea gebunden.

