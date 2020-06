Baumann: Kohfeldt-Entscheidung war „richtig“

Frank Baumann ist überzeugt davon, mit dem Festhalten an Florian Kohfeldt die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Für mich ist es erstmal ein Zwischenstand. Von der Entscheidung, an Florian Kohfeldt festzuhalten, waren und sind wir überzeugt. Und sie war auch richtig“, erklärt der Sportchef von Werder Bremen im Interview mit der ‚Syker Kreiszeitung‘.

Im gleichen Atemzug betont Baumann, dass seine persönliche Rolle dabei zweitrangig sei: „Es interessiert mich nicht, ob ich mich bestätigt fühlen darf oder nicht. Wir haben immer an Florian geglaubt und sind sicher, dass wir in dieser Konstellation den Klassenerhalt schaffen können. Eine Zwischenbilanz zu ziehen, bringt aber nichts.“ Am morgigen Mittwoch treffen die Bremer auf Eintracht Frankfurt. Bei einem Sieg könnte das Team erstmals seit geraumer Zeit wieder auf den Relegationsplatz springen.