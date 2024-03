Nach langem Poker: Hürzeler verlängert bei St. Pauli

Der FC St. Pauli kann vorerst einen Haken hinter die Trainerfrage machen. Wie der Spitzenreiter der zweiten Liga mitteilt, hat Fabian Hürzeler seinen auslaufenden Vertrag nach langem Poker verlängert. Die Laufzeit geben die Hamburger nicht bekannt.

Hürzeler, eines der größten Trainertalente des Landes, wollte unbedingt eine Ausstiegsklausel in sein neues Arbeitspapier integrieren. Ob er seinen Willen bekommen hat, lässt der Kiezklub derweil offen. Zu sämtlichen Vertragsinhalten wurde Stillschweigen vereinbart.

„Wir sind froh, eine Entscheidung in dieser wichtigen Personalie zu haben“, sagt Pauli-Sportchef Andreas Bornemann, „ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Fabian, die von Anfang an konstruktiv, professionell und vertrauensvoll gewesen ist.“

Hürzeler erklärt: „Ein großer Dank an den FC St. Pauli für das Vertrauen und die bisherige Zusammenarbeit. Die Gespräche mit Andreas und dem Präsidium waren die gesamte Zeit von gegenseitiger Wertschätzung geprägt, denn uns alle eint ein Ziel: Wir wollen so viel Erfolg wie möglich für den FC St. Pauli und seine Fans erreichen.“

Hürzelers alter Vertrag wäre zum Saisonende ausgelaufen. Auch deshalb wurde der 31-Jährige in den vergangenen Monaten immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Unter anderem Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg sollen am jungen Erfolgstrainer interessiert gewesen sein.