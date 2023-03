Newcastle: Geduld mit 45-Millionen-Mann Gordon

Bei Newcastle United ist man geduldig mit Winterneuzugang Anthony Gordon. Auf einer Pressekonferenz wehrte Cheftrainer Eddie Howe aufkommende Kritik am 22-Jährigen ab. „Er wird eine große Rolle spielen. Er hat im Hintergrund hart gearbeitet, denn als er zu uns kam, fehlte es ihm ein wenig an Top-Fitness. Also haben wir mit ihm daran gearbeitet. Ich bin sehr gespannt darauf, was er im weiteren Verlauf der Saison leisten kann“, stellte Howe klar.

Howes Andeutung, dass Gordon vom FC Everton nicht gerade in körperlicher Bestverfassung kam, lässt dabei aufhorchen. Für die Dienste des Rechtsfußes legten die Magpies im Januar schließlich 45 Millionen Euro auf den Tisch. Drei Partien hat das Offensivtalent seitdem absolviert, eine Torbeteiligung gelang bislang nicht. Noch gesteht man dem gebürtigen Liverpooler aber weitere Eingewöhnungszeit ein.

