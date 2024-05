Vorentscheidung um Rashford | Vier Klubs wollen Silva

Rashford zu teuer?

Abschiedsgerüchte um Marcus Rashford begleiten Manchester United seit Monaten. Bei den Red Devils geht man allerdings ganz klar von einem Verbleib des 26-jährigen Stürmers aus. Nach Informationen von ‚ESPN‘ rechnet der englische Rekordmeister nicht mit Angeboten, die der eigenen Preisvorstellung entsprechen würden.

Umgerechnet 82 Millionen Euro schweben United vier Jahre vor Vertragsende vor. On top kommt Rashfords riesiges Gehalt. Ein Finanzpaket, das von den zuletzt gehandelten Interessenten wohl nur Paris St. Germain stemmen kann oder will. Laut ‚ESPN‘ wurde United aber informiert, dass Rashford bei PSG keine Priorität genießt. Nach aktuellem Stand der Dinge sieht es also nach einer weiteren Saison in Manchester aus.

Bleibt Silva in London?

Unter der Woche verkündete der FC Chelsea den Abschied von Thiago Silva. Der 39-jährige Innenverteidiger verlässt die Stamford Bridge im Sommer nach Ablauf seines Vertrags und insgesamt vier Jahren. Silva könnte jedoch in London bleiben. ‚TNT Sports‘ aus dessen brasilianischer Heimat berichtet, dass drei namentlich nicht genannte Vereine aus der englischen Hauptstadt die Fühler ausstrecken. Gut im Rennen liegt aber vor allem auch weiterhin Silvas Ex-Klub Fluminense.