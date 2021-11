Hertha: Torunarigha zurück im Training

Jordan Torunarigha arbeitet weiter fleißig an seinem Comeback. Wie Hertha BSC bekanntgibt, ist der Innenverteidiger nach rund siebenwöchiger Verletzungspause am heutigen Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Am 12. September hatte sich der 24-Jährige im Spiel gegen den VfL Bochum (3:1) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen, die ihn seitdem zum Zuschauen zwang. Márton Dárdai (19) und Marvin Plattenhardt (29), die am vergangenen Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (0:2) aufgrund muskulärer Beschwerden gefehlt hatten, nahmen ebenfalls an der heutigen Einheit teil.