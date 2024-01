Monaco schlägt zu: Kehrer kehrt nach Frankreich zurück

Die AS Monaco gewinnt das Wettrennen um Thilo Kehrer. Die Monegassen verkünden den Transfer des Innenverteidigers offiziell. Der deutsche Nationalspieler schließt sich dem französischen Erstligisten zunächst auf Leihbasis bis zum Sommer an. Zudem haben die Parteien eine dem Vernehmen nach bei 11,5 Millionen Euro liegende Kaufoption vereinbart, die unter Umständen verpflichtend greift.

In den vergangenen Wochen wurden zahlreiche Vereine mit Kehrer in Verbindung gebracht. Neben dem FC Sevilla, dem AC Mailand, der AS Rom, Stade Rennes und dem OGC Nizza beschäftigten sich auch Vereine aus der Bundesliga mit dem 27-fachen Nationalspieler. Nach FT-Informationen stand der flexibel einsetzbare Abwehrspieler zwischenzeitlich nicht nur bei Eintracht Frankfurt, sondern auch beim FC Bayern auf dem Zettel.

Mit dem Wechsel ins Fürstentum kehrt der Rechtsfuß in gewohnte Gefilde zurück. Vor seinem Engagement bei den Hammers war Kehrer für vier Jahre bei Paris St. Germain aktiv. Der 27-Jährige wechselt mit der Erfahrung aus 85 Ligue 1-Partien nach Frankreich.