Ex-Borusse für die Eintracht: Dahoud wechselt nach Frankfurt

Bei Brighton & Hove Albion hatte Mahmoud Dahoud keine sportliche Perspektive mehr, nun versucht er sein Glück erneut in der Bundesliga. Eintracht Frankfurt verkündet kurz vor Transferschluss die Verpflichtung des zweifachen deutschen Nationalspielers.

Dahoud kommt dem Vernhemen nach ablösefrei an den Main, wo er einen Vertrag bis 2026 unterschreibt. Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison war der 28-Jährige verliehen – damals an den VfB Stuttgart. Brighton hatte Dahoud wiederum im Sommer 2023 ablösefrei von Borussia Dortmund verpflichtet.

Sportdirektor Timmo Hardung erklärt: „Mit Mo Dahoud konnten wir einen erfahrenen Spieler verpflichten, der die Bundesliga bestens kennt und sich zudem in einem guten Fußballeralter befindet. Wir haben damit nicht nur auf den temporären Ausfall von Oscar Højlund reagiert, sondern können nun längerfristig auf einer zentralen Position auf eine hochwertige Verstärkung zurückgreifen. Wir freuen uns, dass Mo ab sofort den Adler auf der Brust tragen wird.“

Dahoud selbst ergänzt: „Ich bin gut angekommen, sehr herzlich empfangen worden und freue mich, jetzt bei der Eintracht zu sein. Ich werde Spielfreude, Teamgeist und Leidenschaft zeigen, ich will immer gewinnen.“