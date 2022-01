Jenkinson nach Australien

Carl Jenkison, einst für den FC Arsenal und West Ham United am Ball, wechselt nach Australien. Der Melbourne City FC leiht den 29-jährigen Rechtsverteidiger für ein halbes Jahr vom englischen Zweitligisten Nottingham Forest aus.

✍🏻 We’re excited to announce the signing of experienced English defender Carl Jenkinson on a six-month loan!



The 29-year-old joins City from Nottingham Forest and boasts Premier League experience after stints at both Arsenal and West Ham.