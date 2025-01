Neuer Offensivspieler für Paderborn

Der SC Paderborn hat den ersten Winter-Neuzugang eingetütet. Außenstürmer Casper Terho (21) kommt vom belgischen Erstligisten Royale Union Saint-Gilloise an die Pader. Der Zweitligist leiht Terho bis zum Saisonende aus. Auch eine Kaufoption ist Teil des Deals. Der Linksfuß bestritt bislang 51 Profispiele für Union (sieben Tore, drei Assists), ist zudem zweifacher finnischer A-Nationalspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber erklärt: „Casper bringt ein Profil mit, das wir in der Offensive bislang in unserem Kader nicht hatten. Mit seiner Intensität und seinen spielerischen Qualitäten ist er ein weiteres qualitativ hochwertiges Puzzleteil in unserer Offensive. Wir wollen mit ihm kreativer und torgefährlicher werden, ohne dabei Elemente aus unserer intensiven Spielweise zu verlieren.“