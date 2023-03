Neuer Stürmer: Eintracht an Boniface dran

Lucas Alario (30) und Rafael Borré (27) liebäugeln mit einem Abschied von Eintracht Frankfurt. Randal Kolo Muani (24) soll bleiben, steht aber bei etlichen Topklubs auf dem Zettel und könnte früher oder später über 100 Millionen Euro Ablöse einbringen.

Da ist es nur logisch, dass sich die Kaderplaner vom Main vorsorglich nach neuen Optionen für den Angriff umsehen. Unter anderem beschäftigen sich Sportvorstand Markus Krösche und Co. dabei mit Mittelstürmer Victor Boniface (22), berichtet die ‚Frankfurter Rundschau‘.

Auch Union schaut hin

Der Nigerianer spielt seit dieser Saison für den belgischen Erstligisten Royale Union Saint-Gilloise. Und das äußerst erfolgreich: In 39 Einsätzen kommt Boniface auf 14 Tore und acht Vorlagen, in der Liga steht man auf Platz zwei, in der Europa League im Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen.

Eine Runde zuvor hatten die Belgier Union Berlin rausgekegelt. Boniface traf im Hinspiel (3:3) doppelt, soll auch bei den Eisernen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Macht der 1,89 Meter große Sturmtank so weiter, könnte bald schon der nächste Schritt folgen. Vielleicht ja in die Bundesliga.