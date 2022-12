Spurs-Interesse: Juve nennt Preis für Rabiot

- Quelle: The Times

Juventus Turin findet sich offenbar langsam damit ab, dass Adrien Rabiot ab kommender Saison bei einem anderen Klub spielen wird. Nach Informationen der ‚Times‘ hat die Alte Dame den Verantwortlichen von Tottenham Hotspur mitgeteilt, dass man den französischen Mittelfeldspieler für 13,5 Millionen Euro schon im Winter abgeben würde. Im Sommer läuft Rabiots Vertrag aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Veronique Rabiot habe unterdessen auch beim FC Arsenal und anderen Klubs angeklopft, um ihren Sohn als potenzielle Verstärkung anzubieten. Gemeinsam mit ihrem 27-jährigen Sprössling will die Mutter und Beraterin den Hype von der Weltmeisterschaft mit in mögliche Verhandlungen nehmen. Rabiot spielte ein starkes Turnier und war mitbeteiligt am französischen Einzug ins Finale.

Lese-Tipp

Juve droht „Tsunami“ | Haaland mit „Knall“ zurück