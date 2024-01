FCA: Angebot für Vargas im Anflug

Der AC Florenz geht bei Wunschspieler Ruben Vargas offenbar in die Offensive. Einem Bericht des ‚Corriere dello Sport‘ zufolge will der Tabellenvierte aus Italien am heutigen Montag ein Angebot beim FC Augsburg einreichen. Die Fiorentina plane, fünf Millionen Euro plus Boni anzubieten, während man beim FCA acht Millionen im Sinn habe.

Vargas, 2019 für vier Millionen vom FC Luzern gekommen, steht in Augsburg noch bis 2025 unter Vertrag. Am Sonntag beobachteten Florenz-Späher den 25-jährigen Offensivspieler bei der Last-Minute-Niederlage gegen Bayer Leverkusen (0:1), berichtet der ‚Corriere dello Sport‘.