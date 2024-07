Neuer Mittelfeldmotor: Hertha verpflichtet Demme

Hertha BSC gelingt im zweiten Anlauf die Verpflichtung von Diego Demme. Wie der Zweitligist mitteilt, unterschreibt der 32-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2026. Schon im vergangenen Jahr wollte die Alte Dame den Ex-Leipziger an Bord holen. Mit Demmes Vertragsablauf bei der SSC Neapel diesen Sommer geht der Deal ablösefrei über die Bühne.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Diego wird mit seiner Qualität und Erfahrung eine große Verstärkung für unser zentrales Mittelfeld sein. Wir freuen uns, dass wir seinen Wechsel zu Hertha BSC nun umsetzen konnten“, so Sportdirektor Benjamin Weber.

Lese-Tipp

38 Millionen: Napoli vor Buongiorno-Verpflichtung

Kaum Spielpraxis bei Napoli

Demme war 2020 für rund zehn Millionen Euro von RB Leipzig nach Neapel gewechselt. Während der Rechtsfuß in den ersten beiden Saisons noch regelmäßig zum Einsatz gekommen war, erhielt der Sechser in den zurückliegenden zwei Jahren zusammengerechnet gerade einmal 215 Einsatzminuten in der Serie A. Die Hertha muss sich unter Umständen gedulden, bis Demme seine vollständige Matchfitness wiedererlangt hat.