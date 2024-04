Nach vier Jahren: Silva-Aus bei Chelsea besiegelt

Thiago Silva lässt das Kapitel FC Chelsea hinter sich. Wie der Verein offiziell bestätigt, wird der 39-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Seit 2020 ist er an der Stamford Bridge aktiv. „Chelsea bedeutet mir sehr viel. Ich kam mit der Absicht hierher, nur ein Jahr zu bleiben, und am Ende waren es vier Jahre. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie“, so Silva.

Bislang absolvierte der Brasilianer 151 Pflichtspiele für die Blues. Sportlicher Höhepunkt für den Routinier war der Champions League-Erfolg 2021 unter Thomas Tuchel. Im Anschluss konnte der Ex-Kapitän noch die Siege im UEFA Supercup und bei der Klub-WM bejubeln.

Heimat Brasilien lockt Silva

„Ich denke, bei allem, was ich hier in den vier Jahren getan habe, habe ich immer mein Bestes gegeben. Aber leider hat alles einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Das bedeutet nicht, dass dies ein endgültiges Ende ist. Ich hoffe, die Tür offen zu lassen, damit ich in naher Zukunft zurückkehren kann, wenn auch in einer anderen Rolle hierher. Aber es ist eine unbeschreibliche Liebe. Ich kann nur Danke sagen“, findet Silva emotionale Worte.

Heimatklub Fluminense ist nun in der Pole Position im Buhlen um den Innenverteidiger. Silva lief bereits von 2006 bis 2008 sowie in seiner Jugend für die Brasilianer auf. Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des 113-fachen Nationalspielers ist aber noch nicht gefallen.