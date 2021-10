DFB-Team: Flick erläutert Hummels-Verzicht

Hansi Flick hat begründet, weshalb Mats Hummels im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen Rumänien und Nordmazedonien fehlt. Im Rahmen der Kaderbekanntgabe sagte der Bundestrainer: „Wir wissen alle, was Mats für eine Qualität hat, wenn er hundertprozentig fit ist. Ich habe mit Mats telefoniert und wir haben uns beide dafür entschieden, dass er die Trainingstage in der spielfreien Zeit nutzen kann, um den nächsten Schritt zu machen.“

Man benötige „einen Mats Hummels, der bei 100 Prozent ist“, so Flick. Der 32 Jahre alte Abwehrchef von Borussia Dortmund verpasste die Vorbereitung und den Saisonstart aufgrund anhaltender Knieprobleme. Zuletzt kehrte Hummels auf den Platz zurück – bevor er wieder zum DFB-Team stößt, soll der Innenverteidiger also an seiner Fitness arbeiten.