„Flare way to heaven“ | Barça auf Mission

Neuer Preis für Tchouaméni

Real Madrid und der FC Liverpool duellieren sich um Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni. Die AS Monaco hofft auf ein Wettbieten und hat ihre Forderungen für den französischen Nationalspieler direkt einmal nach oben korrigiert. Bei „70 Millionen Euro“ liegt das neue Preisschild laut der ‚as‘. Es könnte ein zäher Transferpoker werden in diesem Sommer.

Rauch im Goodison Park

In England kämpft der FC Everton gegen den drohenden Abstieg. Ein Lebenszeichen sendeten die Toffees mit einem 1:0-Sieg gegen den FC Chelsea. Torschütze Richarlison schnappte sich nach seinem Treffer ein blaues Bengalo (englisch: flare), was die Presse auf der Insel zu einigen Wortspielen verleitet. Der ‚Daily Star‘ titelt: „Flare way to heaven“. Die ‚Daily Mail‘ schreibt von „Flare Play“. Etwas irritierend, denn dem Brasilianer droht für die Bengalo-Aktion eine Sperre. Die FA ermittelt.

Barça auf Kurs

In La Liga hat der FC Barcelona zurück in die Erfolgsspur gefunden. Mit einem 2:1 gegen RCD Mallorca machten die Blaugrana einen großen Schritt in Richtung Champions League-Qualifikation. „Die Königsklasse ist näher gerückt“, freut sich die ‚Sport‘. „Mission erfüllt“, resümiert die ‚Mundo Deportivo‘. Barça ist unter Xavi zurück auf Platz zwei geklettert. Den Meistertitel feierte am Wochenende aber Erzrivale Real Madrid. Die Königlichen träumen nun vom Finale in der Champions League. „Ja, es ist möglich“, hat die ‚as‘ den Glauben an ein Weiterkommen gegen Manchester City noch nicht verloren.