Abgang droht: Das Mega-Preisschild für Larsson

Hugo Larsson benötigte keine lange Eingewöhnungszeit. Der Schwede war 2023 von seinem Jugendklub Malmö FF für neun Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt gewechselt – eine Woche nach seinem 19. Geburtstag wohlgemerkt. Schon am dritten Spieltag feierte der mittlerweile 20-jährige Youngster sein Startelfdebüt, anschließend stand er in der gesamten Hinrunde nur noch einmal nicht in der ersten Elf, ansonsten setzte Dino Toppmöller immer auf den Sechser.

Als Mittelfeldmotor, der sich aber auch vor keinem defensiven Zweikampf scheut, ist Larsson auch in dieser Saison ein wichtiger Faktor im Team der Adlerträger. Kein Wunder also, dass bereits zahlreiche Topklubs Schlange stehen und im Sommer ihr Glück versuchen wollen. Wie das Portal ‚fussball.news‘ berichtet, ist ein Abgang des achtfachen schwedischen Nationalspielers dabei nicht ausgeschlossen – selbst dann, wenn die Eintracht die Champions League erreichen sollte.

Zahlreiche Topklubs stehen Schlange

Markus Krösche würde sich die Dienste seines Spielers, der erst im vergangenen Oktober bis 2029 verlängert hatte, einiges kosten lassen. Dem Bericht zufolge liegt das Preisschild für Larsson bei mindestens 60 Millionen Euro.

Ihr Interesse am Rechtsfuß haben in der Vergangenheit der FC Liverpool, der FC Arsenal, Tottenham Hotspur, der AC Mailand und Real Madrid hinterlegt, weitere Klubs dürften in den kommenden Wochen und Monaten noch hinzukommen. Auch in dieser Spielzeit ist Larsson unter Toppmöller Leistungsträger und stellt sich mit seinen Auftritten ins Schaufenster.