FCN: Kehrtwende bei Emreli?

Mahir Emreli könnte dem 1. FC Nürnberg doch erhalten bleiben. Wie FCN-Vorstand Joti Chatzialexiou gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt, hat es kein verbessertes Angebot des FC Seoul für den wechselwilligen Stürmer gegeben: „Mahir ist hier wieder auf dem Trainingsplatz und wird auch nicht mehr aus dem Training genommen. Das habe ich auch mit ihm so besprochen. Wir haben keinen Druck: Wenn sich Südkorea meldet, dann melden sie sich, und wenn nicht, dann eben nicht. Dann wird Mahir weiterhin bei uns spielen und hoffentlich auch seine Tore machen.“

Am Sonntag war der Aserbaidschaner wegen seiner Abgangsabsichten noch aus dem Kader für das Spiel gegen den SSV Ulm (2:0) gestrichen worden, nachdem er sich zuvor mit seiner missmutigen Art auch bei den Mitspielern immer unbeliebter gemacht hatte. Emreli war erst im August von Dinamo Zagreb nach Mittelfranken gewechselt und möchte unbedingt nach Südkorea weiterziehen. Der FCN befindet sich jedoch finanziell nicht unter Zugzwang. Zudem ist das Transferfenster in Südkorea noch bis zum 27. März geöffnet. „Für mich ist klar, dass es für Mahir ein Preisschild gibt. Und nur dann bin ich bereit, auch konkret über einen Wechsel nachzudenken“, so Chatzialexiou.