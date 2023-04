Seoane wieder in die Bundesliga?

Gerardo Seoane, Ex-Trainer von Bayer Leverkusen, könnte schon bald wieder an der Seitenlinie stehen. Besonders interessant sei für ihn die Bundesliga, verrät Seoane in einem Interview mit ‚Sport1‘ : „Ich fühle mich ab sofort bereit für eine neue Herausforderung. Fußball ist kein Wunschkonzert. In meinem persönlichen Ranking ist die Bundesliga aber ganz weit oben. Wir haben uns in Deutschland wohlgefühlt. Die Bundesliga ist eine attraktive Liga mit vollen Stadien, einer guten Infrastruktur und großer Leidenschaft von allen Beteiligten.“

Allerdings schließt Seoane auch ein Engagement außerhalb Deutschlands nicht aus: „Grundsätzlich halte ich mir alle Optionen offen. Unser Job ist kein Wunschkonzert. Ich muss das Gefühl haben, dass man auf einem Nenner ist und es auch menschlich passt. Auch von Seiten des Klubs muss es passen.“ Anfang Oktober wurde der 44-jährige Schweizer von Bayer beurlaubt.

