Leeds: RB-Talent Aaronson im Medizincheck

Der Transfer von Brenden Aaronson zu Leeds United steht kurz bevor. Laut ‚Sky Sports‘ absolviert der 21-jährige Offensivspieler von RB Salzburg zurzeit den Medizincheck beim Premier League-Klub. In Leeds trifft Aaronson auf Trainer Jesse Marsch, unter dem er in der Rückrunde der Saison 2020/21 in Salzburg spielte.

Am 18-maligen US-Nationalspieler zeigten auch mehrere Bundesligisten Interesse, konkret wurde ein Transfer nach Deutschland aber nie. Dem Vernehmen nach kostet Aaronson eine Ablöse von rund 28 Millionen Euro. In der abgelaufenen Saison stand er in 41 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er sechsmal traf und zehn Tore vorbereitete.