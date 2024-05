Sporting einig mit Debast – Anderlecht erhöht Forderung

Der Wechsel von Zeno Debast zu Sporting Lissabon nimmt konkrete Formen an. Laut ‚Record‘ hat sich der Innenverteidiger mit den Portugiesen auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Die Berater des 20-jährigen Belgiers werden dem Bericht der Tageszeitung zufolge in Kürze in Lissabon erwartet, um den Deal endgültig abzuschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Problematisch ist allerdings, dass Debasts derzeitiger Arbeitgeber sich noch querstellt. Der RSC Anderlecht verlangt laut ‚Record‘ plötzlich einen Aufschlag bei der bereits ausgehandelten Ablösesumme. Ursprünglich waren 16 Millionen Euro vereinbart, jetzt soll der belgische Erstligist seine Forderung auf 20 Millionen erhöht haben.