Raffael: Kontakt zu anderen Klubs

Publikumsliebling Raffael zieht neben Borussia Mönchengladbach auch andere Möglichkeiten in Betracht. „Natürlich gibt es hier und dort mal Kontakt“, berichtet der 35-jährige Angreifer im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘. Es habe aber bislang „kein konkretes Angebot von einem anderen Verein gegeben“.

Grundsätzlich wolle Raffael am liebsten in Gladbach bleiben: „Es wäre mein Wunsch, dass es so kommt. Im Moment weiß ich nicht, wie es weitergeht und wie Borussia mit mir plant. Ich würde mich freuen, wenn ich bleiben kann.“ Seit 2013 stürmt Raffel inzwischen für die Fohlen, sein Vertrag endet im Sommer. In der momentan unterbrochenen Spielzeit kommt der Maestro lediglich auf 113 Einsatzminuten.