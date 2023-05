Milan: Origi schon wieder weg?

Divock Origi könnte den AC Mailand nach nur einem Jahr bereits wieder verlassen. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, sind die Rossoneri offen für einen Verkauf des Stürmers. Dem Bericht zufolge ist es wahrscheinlich, dass der Belgier kommende Saison in der Süper Lig spielt. Mehrere türkische Klubs haben sich nach dem 28-Jährigen erkundigt. Fenerbahce führe das Rennen um den Ex-Wolfsburger an und kristallisiere sich als Favorit heraus.

Für die Mailänder war Origi in 35 Einsätzen bislang erst an drei Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, eine Vorlage). Kein Wunder also, dass man in der Modestadt dazu bereit ist, die Liaison vorzeitig zu beenden. Das Arbeitspapier des 32-fachen Nationalspielers ist noch bis 2026 gültig. Erst im Sommer des vergangenen Jahres holte Milan den Stürmer ablösefrei vom FC Liverpool an Bord.

