Leipzig bietet für Lyon-Verteidiger Lukeba

Dayot Upamecano, Nordi Mukiele, Ibrahima Konaté, Mohamed Simakan – RB Leipzig hat mit Abwehrspielern aus Frankreich in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Und auch in diesem Sommer haben die Sachsen wieder den französischen Verteidiger-Markt genau im Auge.

Diesmal im Visier der RB-Scouts: Castello Lukeba von Olympique Lyon. Der 20-Jährige war in der abgelaufenen Saison in der Abwehrzentrale seines Heimatvereins gesetzt. Ganze 38 Mal kam er zum Einsatz – in den allermeisten Fällen über die volle Distanz.

Das hat auch in Leipzig mächtig Eindruck gemacht. Nach FT-Informationen bereitet der Pokalsieger ein Angebot für Lukeba vor. Die Offerte wird bei unter 30 Millionen Euro Ablöse liegen. Auch englische Klubs sind in der Verlosung, Leipzig macht aber Tempo.