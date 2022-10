Barça verkauft Griezmann an Atlético

Der FC Barcelona hat Antoine Griezmann endgültig von der Gehaltsliste entfernt. Nach offiziellen Angaben wird der französische Angreifer an seinen Leihklub Atlético Madrid verkauft. Griezmann unterschreibt bis 2026, die Ablöse beträgt 20 Millionen Euro.

Dies entspricht der Hälfte der Ablöse, die Barça bei Aktivierung der vertraglich fixierten Kaufpflicht zugestanden hätte. Bei Atlético wurden Griezmanns Einsätze zuletzt bewusst kurzgehalten, damit genannter Passus unwirksam bleibt. Die Blaugrana drohten mit einer Klage gegen dieses Verhalten, haben sich nun aber außergerichtlich mit dem Ligarivalen arrangiert.

So ist anzunehmen, dass Griezmanns Einsatzzeit in den kommenden Partien zunehmen wird. Sportlich ist der 31-Jährige noch immer ein Faktor in Atléticos Offensive. Immerhin drei Tore und eine Vorlage konnte er in dieser Spielzeit schon beisteuern.