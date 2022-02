Arminia: Kramer überzeugte Neuzugang Bello

Frank Kramer hatte maßgeblichen Anteil am Wechsel von George Bello zu Arminia Bielefeld. „Er ist immer stark involviert. Aber in diesem Fall muss man ihm einmal ein besonderes Kompliment aussprechen“, gibt Sportchef Samir Arabi gegenüber dem ‚kicker‘ zu Protokoll.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Videomeetings hat der Cheftrainer das 20-jährige Talent von Atlanta United überzeugt, auf die Alm zu wechseln. „Es ging vor allem darum, ihn inhaltlich zu überzeugen. In diesem Fall hat das ganz gut funktioniert“, erklärt Kramer und geht ins Detail: „Unser Kontakt begann mit den Videochats. Abends, ab 21 Uhr deutscher Zeit. Da habe ich ihm erzählt, was wir anhand der Scoutingbilder, die wir von ihm hatten, in ihm sehen. Ich konnte ihm ziemlich genau sagen, was wir klasse an ihm finden und weshalb wir riesiges Interesse haben, ihn zu verpflichten.“