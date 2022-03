FC Bayern - FC Salzburg: So könnt ihr das Champions League-Spiel live sehen

Im Hinspiel konnte der FC Bayern nicht überzeugen und kam gegen den FC Salzburg nicht über ein 1:1 hinaus. Für das Rückspiel in München hat der deutsche Rekordmeister trotzdem noch alles in eigener Hand. Kommt der Favorit auf sein gewohntes Leistungsniveau, dürfte einem Weiterkommen in die nächste Runde der Champions League nichts entgegenstehen. Die Salzburger bleiben allerdings gefährlich, insbesondere mit Kontern über die extrem schnelle Offensivabteilung.

Unter der Anzeige geht's weiter

FC Bayern gegen RB Salzburg im Livestream

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Salzburg findet am heutigen Dienstag, den 8. März statt. Der Anstoß in der Allianz Arena erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Das Spiel übertragt Amazon Prime Video. Kommentator ist Jonas Friedrich, ihm zur Seite steht Benedikt Höwedes als Co-Kommentator. Sebastian Hellmann, Matthias Sammer, Michael Ballack und Josephine Henning begrüßen die Zuschauer aus der Allianz Arena. Hier geht’s zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Salzburg nicht im TV oder Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.