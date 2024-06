Crystal verpflichtet Innenverteidiger-Juwel Riad

Oliver Glasner darf sich auf einen neuen Mann für seine Abwehrreihe freuen. Wie Crystal Palace mitteilt, ist der Transfer von Chadi Riad zu den Eagles in trockenen Tüchern. Der 20-jährige Verteidiger wechselt von Betis Sevilla zu Palace und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Riad wurde in La Masia ausgebildet und verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei Betis Sevilla. Die Andalusier haben die vereinbarte Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro gezogen und Riad nun umgehend für kolportierte 15 Millionen Euro weiterverkauft. Der 1,87 Meter große Linksfuß kam wettbewerbsübergreifend in 30 Pflichtspielen zum Einsatz und hat sich so für einen Wechsel in die Premier League empfohlen.