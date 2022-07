Tottenham: Vier Spieler auf Verkaufsliste

Während Tottenham Hotspur in den vergangenen Wochen mit einigen Neuzugängen in den Schlagzeilen stand, wollen die Offiziellen nun offenbar den Kader etwas ausdünnen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, stehen gleich vier Spieler zum Verkauf. So sollen Giovani Lo Celso (26), Sergio Reguilón (25), Tanguy Ndombélé (25) und Harry Winks (26) den Klub möglichst noch im Sommer verlassen.

Das Quartett trat zudem auch nicht die Reise ins Trainingslager nach Südkorea an. Die genannten Profis werden weiterhin in London trainieren, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Ein klares Indiz dafür, dass die Zeichen sehr deutlich auf Trennung stehen.