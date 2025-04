Bericht: Bundesliga-Rennen um Bernardo entschieden

Beim VfL Bochum ist Bernardo einer der wenigen sportlichen Lichtblicke. Für die Defensive des Abstiegskandidaten ist der 29-Jährige elementar wichtig. In dessen verletzungsbedingter Abwesenheit konnte der VfL kein einziges der 13 Spiele ohne den Linksfuß gewinnen. In wenigen Wochen kommt der Brasilianer aber auf den Markt. „Er wird uns aller Voraussicht nach verlassen, auch bei Klassenerhalt“, bestätigte unlängst VfL-Sportdirektor Dirk Dufner.

Nur dann würde sich der Vertrag überhaupt automatisch verlängern. Laut der ‚Sport Bild‘ könnte in dem Fall Bernardo trotzdem ablösefrei verpflichtet werden. Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt zählten dieser Tage zu den Bewerbern um Bernardos Unterschrift. Laut ‚Bild‘ hat sich der Abwehrmann nun auf seinen neuen Klub festgelegt.

Demnach steht dessen Wechsel nach Frankfurt wohl nichts mehr im Wege. Die Gespräche sind weit fortgeschritten, der Vertragsabschluss stehe kurz bevor. Die SGE schätzt an Bernardo vor allem dessen Verteidiger-Qualitäten. Im Schnitt gewinnt der VfL-Profi rund 62 Prozent seiner Zweikämpfe, sowohl am Boden als auch in der Luft. Darüber hinaus kann er auch als Linksverteidiger eingesetzt werden. Fähigkeiten, die sich künftig wohl Frankfurt zunutze macht.