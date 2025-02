Fast fix: Die Details zum Morata-Transfer

Álvaro Morata wird sich zeitnah Galatasaray anschließen. Wie Fabrizio Romano berichtet, besteht eine vollständige mündliche Einigung über einen Wechsel des Stürmers vom AC Mailand nach Istanbul. Der Spanier werde zunächst für ein Jahr auf Leihbasis zu Gala gehen. Im Anschluss besitzt der Süper Lig-Vertreter die Option, die Leihe um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Zudem besitzt Galatasaray dem Bericht zufolge eine Kaufoption in unbekannter Höhe. Aktuell prüfen alle Parteien die nötigen Transfer-Dokumente. Im Anschluss soll Morata nach Istanbul reisen, um den Klubwechsel zu formalisieren. An Milan ist der 32-Jährige noch bis 2028 gebunden. In der aktuellen Saison kommt er auf sechs Tore und zwei Vorlagen in 25 Pflichtspiel-Einsätzen.