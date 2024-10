Union-Talent verlängert

David Preu und Union Berlin gehen zusammen in die Zukunft. Wie die Eisernen verkünden, hat der 19-Jährige seinen Vertrag verlängert. Zur genauen Laufzeit macht Union wie gewohnt keine Angaben. Preu ist ein offensiver Flügelspieler und verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis beim VfR Aalen. Auf sein Profidebüt für Union wartet er noch.

„David hat in dieser Sommervorbereitung gezeigt, was er bei uns im Nachwuchs und bei Aalen in der Regionalliga gelernt hat. Daher sind wir überzeugt, dass er sein Potenzial voll ausschöpfen kann, wenn er weiter hart an sich arbeitet. Wir freuen uns, dass er seine Zukunft beim 1. FC Union Berlin sieht“, so Sportsgeschäftsführer Horst Heldt zur Verlängerung.